Tutela Minori, Stop a smartphone e tablet nelle scuole siciliane

L’Assemblea regionale siciliana ha approvato l’articolato di un disegno di legge-voto che introduce restrizioni sull’uso di dispositivi digitali da parte di bambini e adolescenti. Il provvedimento, proposto dal deputato del Movimento 5 Stelle Carlo Gilistro, prevede il divieto totale per i minori di cinque anni e un utilizzo regolamentato dai sei anni in su. Inoltre, un emendamento del vice capogruppo del Partito Democratico Mario Giambona ha esteso il divieto ai telefoni cellulari e ad altri dispositivi elettronici nelle scuole medie e superiori durante l’orario scolastico.

Nella relazione introduttiva al testo normativo si evidenzia il fenomeno della nomofobia, definita come dipendenza da smartphone, che colpisce diverse fasce della popolazione con sintomi quali ansia, difficoltà di concentrazione, riduzione delle capacità di apprendimento e alterazioni dell’umore.

“Questi sono solo alcuni degli effetti provocati sullo sviluppo psichico del bambino, a cui poi si aggiungono i problemi fisici di salute primi tra tutti i problemi posturali legati all’eccessivo utilizzo di tali dispositivi nonché tremori, tachicardia, paura”, si legge nel documento.

Nonostante il divieto generale, la norma lascia agli istituti scolastici la possibilità di prevedere eccezioni per l’uso di dispositivi mobili a fini didattici o per necessità improrogabili degli studenti. Parallelamente, il testo legislativo dispone campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte a genitori e insegnanti per evidenziare i rischi legati all’abuso di tecnologia in età evolutiva.

Le violazioni della normativa saranno sanzionate con multe variabili tra 150 e 500 euro, con l’accertamento e l’irrogazione affidati all’autorità giudiziaria. “Per me è una giornata importante, questa legge-voto dà il senso alla mia azione parlamentare”, ha dichiarato Gilistro, pediatra di professione.

