Messina, il 13 ottobre riapre il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina tornerà operativo martedì 13 ottobre, alle ore 8:00. La conferma arriva dalla Direzione Strategica dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, che ha annunciato la conclusione degli interventi di adeguamento degli impianti e il rispetto delle scadenze previste.

Nel pomeriggio di venerdì 9 ottobre sono terminate le verifiche tecnico-funzionali sulle strutture interessate dai lavori. I collaudi hanno avuto esito favorevole, in particolare per quanto riguarda la misurazione delle portate d’aria nei locali destinati alle attività di emergenza e urgenza.

Gli accertamenti hanno confermato il superamento delle criticità impiantistiche che avevano reso necessari interventi urgenti di adeguamento e messa a norma, determinando la temporanea sospensione del servizio. Con la riapertura del presidio sarà ripristinata la piena funzionalità della rete cittadina dell’emergenza-urgenza, che durante la chiusura ha garantito l’assistenza attraverso le altre strutture ospedaliere messinesi.

Il direttore generale dell’IRCCS, Maurizio Lanza, ha espresso soddisfazione per il completamento delle operazioni, ringraziando le aziende ospedaliere cittadine, il personale medico, infermieristico e OSS e le imprese impegnate nei lavori.

«Un ringraziamento sentito va alle Aziende Ospedaliere cittadine che hanno garantito con spirito di grande collaborazione la continuità assistenziale in questa fase transitoria», ha dichiarato Lanza. Un riconoscimento particolare è stato rivolto al capo del Dipartimento Emergenza Urgenza, Clemente Giuffrida, per il coordinamento delle attività durante la chiusura. «Il suo lavoro è stato determinante per garantire assistenza e sicurezza ai cittadini in un momento non facile», ha sottolineato il direttore generale.

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