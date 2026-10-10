Report, il Tribunale di Roma respinge il ricorso di Sigfrido Ranucci
Il Tribunale del Lavoro di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza presentato da Sigfrido Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione di Report, dopo la decisione della Rai del 28 agosto. Il pronunciamento è arrivato a quattordici giorni dall’udienza.
L’azienda aveva proposto al giornalista tre incarichi alternativi: la vicedirezione del Tg3, quella di RaiNews oppure la corrispondenza dal Cairo. Ranucci aveva rifiutato le offerte, rivolgendosi alla magistratura.
Nell’ordinanza, composta da oltre trenta pagine, i giudici esaminano le motivazioni della riorganizzazione editoriale, richiamando anche le tensioni interne alla redazione successive all’attentato subito dal giornalista nell’ottobre 2025. Secondo il Tribunale, la scelta aziendale appare, in questa fase sommaria, distinta dalla vicenda disciplinare e riconducibile alla necessità di affrontare le difficoltà organizzative.
Il provvedimento richiama inoltre la posizione della Rai, secondo cui la scelta del conduttore e del gruppo autoriale di un programma rientra nelle prerogative dell’editore.
Quanto alle possibili interferenze politiche, i giudici riconoscono l’esistenza di pressioni mediatiche improprie da parte di esponenti della maggioranza di Governo, ritenendo tuttavia insufficienti gli elementi per dimostrare che abbiano determinato concretamente la decisione aziendale.
Gli avvocati di Ranucci, Franco Focareta, Franco Scarpelli, Stefano Rossi e Roberto De Vita, hanno dichiarato: «Prendiamo atto della decisione che rispettiamo ma che non condividiamo», annunciando una valutazione delle ulteriori iniziative legali.
Per la Rai, la consigliera di amministrazione Federica Frangi ha espresso soddisfazione, sottolineando l’importanza di riconoscere l’operato dei vertici aziendali nel rispetto delle procedure e delle rispettive responsabilità.
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