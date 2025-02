Sanità siciliana bocciata, le critiche di Antonio De Luca M5S

La recente valutazione negativa della Corte dei Conti sulla gestione sanitaria in Sicilia non sorprende il Movimento 5 Stelle. Il capogruppo all’Assemblea Regionale Siciliana, Antonio De Luca, ha espresso una dura critica sull’operato del governo regionale, sottolineando come le inefficienze del sistema siano già state ampiamente evidenziate dai cittadini.

“Questa bocciatura non stupisce – ha dichiarato De Luca – poiché la sanità siciliana è stata già condannata dai fatti e dai siciliani stessi, che quotidianamente subiscono le conseguenze delle scelte amministrative del governo Schifani e di quello precedente.”

Secondo l’esponente pentastellato, il presidente della Regione, Renato Schifani, tenterà di arginare la situazione, ma le criticità radicate nel sistema sanitario non possono essere ignorate. De Luca ha puntato il dito anche contro la precedente amministrazione guidata da Nello Musumeci, individuando nel suo governo e nell’allora coordinatore della struttura tecnica e soggetto attuatore dell’emergenza Covid, Tuccio D’Urso, i principali responsabili della gestione fallimentare del settore.

Il deputato ha inoltre evidenziato come l’attuale esecutivo regionale non abbia preso le distanze dalle scelte del passato, contribuendo così a mantenere una situazione che penalizza i cittadini. “I siciliani – ha aggiunto De Luca – dovranno fare i conti non solo con il ritardo nella realizzazione delle opere sanitarie, ma anche con l’aumento dei costi, che sottrarrà ingenti risorse ad altre emergenze.”

Alla luce di questi elementi, il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle intende sollecitare un confronto istituzionale, chiedendo la convocazione di una seduta d’aula dedicata al tema, affinché si faccia chiarezza sulla situazione e si individuino eventuali responsabilità politiche e amministrative.

