Messina, incidente sulla A20: 2 morti e 4 feriti all’uscita galleria Telegrafo

Tragedia notturna sulla Messina-Palermo: auto cappottata centrata da due vetture, due vittime e quattro feriti all’uscita della galleria Telegrafo.

Tragedia sull’autostrada A20: due persone muoiono e quattro rimangono ferite in un terribile incidente all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo. Un’auto Audi si è cappottata contro il guardrail ed è stata colpita da due veicoli, una BMW e un’altra Audi. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma due conducenti sono deceduti sul posto. Quattro persone sono state trasportate in ospedale, una delle quali è in gravi condizioni. Gli agenti della Polstrada hanno chiuso la strada e avviato le indagini.

Due morti e quattro feriti in un incidente che si è verificato intorno all’1:30 di notte sull’A20, all’uscita della galleria Telegrafo, in direzione Palermo. Maurizio Costanzo, 30 anni, era alla guida di un’Audi quando, per cause ancora da determinare, ha urtato il guardrail e si è ribaltato. In quel tragico istante, la sua vita è stata spezzata per sempre. Tuttavia, la tragedia non finisce qui. Poco dopo l’incidente iniziale, due altre vetture si sono scontrate con l’Audi ribaltata. Una BMW e un’altra Audi, su cui viaggiava Fabio Materia, 46 anni, non sono riuscite ad evitarla. L’impatto è stato devastante.

Le conseguenze dell’incidente sono state tragiche. Maurizio Costanzo e Fabio Materia hanno perso la vita istantaneamente. Le altre quattro persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite e attualmente si trovano in condizioni critiche. Due di loro sono classificate come codice rosso, indicando lesioni gravi. Nella vettura BMW coinvolta viaggiava una famiglia composta da padre, madre e figlio, tutti e tre sono rimasti feriti. Un’altra persona che era sulla terza auto ha subito gravi ferite.

Sul posto sono giunte immediatamente alcune ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polstrada. C’è stato bisogno anche dell’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre alcuni corpi dagli abitacoli accartocciati. La strada è stata chiusa e del traffico, così come dei rilievi, si sono occupati gli agenti della Polstrada.

