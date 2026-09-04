Messina, controllore ATM aggredito durante la verifica dei biglietti

Un nuovo episodio di violenza ai danni del personale del trasporto pubblico si è verificato questa mattina a Messina, dove un controllore dell’ATM è stato aggredito da un passeggero durante il servizio di verifica dei titoli di viaggio.

L’episodio è avvenuto intorno alle 10 a bordo di un autobus della linea 24, mentre il mezzo stava percorrendo via Garibaldi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dipendente dell’azienda di trasporto pubblico avrebbe chiesto a un uomo, di circa 50 anni, di mostrare il biglietto nell’ambito della normale attività di controllo effettuata a bordo.

Alla richiesta, il passeggero avrebbe inizialmente riferito che sarebbe sceso alla fermata successiva. Poco dopo, tuttavia, la situazione sarebbe degenerata. L’uomo avrebbe reagito in maniera aggressiva nei confronti del controllore, arrivando a colpirlo con uno schiaffo al volto.

A seguito dell’accaduto è stato richiesto l’intervento della Polizia, giunta sul posto per effettuare gli accertamenti e raccogliere gli elementi necessari a ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio.

L’aggressione avvenuta sulla linea 24 si aggiunge ad altri episodi che, negli ultimi tempi, hanno coinvolto il personale incaricato delle verifiche sui mezzi del trasporto pubblico cittadino. Gli accertamenti delle forze dell’ordine dovranno chiarire tutti gli aspetti relativi a quanto avvenuto durante il controllo.

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