Lite tra vicini, i Carabinieri rianimano un uomo a Venetico

L’Unione Sindacale Italiana Carabinieri – USIC Sicilia ha espresso un formale riconoscimento ai militari della Stazione di Monforte San Giorgio e della Sezione Radiomobile di Milazzo per un intervento effettuato a Venetico, nel Messinese. La richiesta di aiuto era giunta al NUE112 per una lite tra vicini all’interno di un’abitazione del centro. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno riportato la situazione alla calma, ma uno dei presenti ha improvvisamente manifestato un marcato malessere, con forte agitazione, fino a perdere conoscenza.

Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe accusato un arresto cardio-circolatorio. I militari del Radiomobile hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardio-polmonare, alternandosi nell’esecuzione delle procedure previste. L’intervento ha consentito di ripristinare la coscienza dell’uomo in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Il personale medico, giunto pochi minuti dopo, ha preso in carico il paziente e ne ha disposto il trasferimento all’ospedale di Milazzo, dove è stato trattenuto per monitoraggio. Le condizioni sono state giudicate non critiche. USIC Sicilia ha evidenziato che l’esito positivo è stato possibile grazie alla “professionalità, prontezza e formazione specifica” dei militari coinvolti.

👁 Articolo letto 400 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.