Quarto scudetto, lo stadio Maradona esulta per il trionfo del Napoli

Il Napoli ha conquistato il quarto titolo di campione d’Italia vincendo 2-0 contro il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona, confermando il successo di una stagione caratterizzata da una serrata lotta con l’Inter. La squadra guidata da Antonio Conte ha ribaltato le aspettative dopo un’annata precedente deludente, conclusa al decimo posto, affrontando con successo le difficoltà legate a una rosa limitata e a numerosi infortuni nella fase conclusiva del campionato.

L’incontro con il Cagliari ha assunto la dimensione di un evento che ha coinvolto non solo i protagonisti in campo, ma anche i circa 55 mila tifosi presenti sugli spalti e le decine di migliaia di sostenitori radunati nelle piazze cittadine attorno ai maxischermi, animando l’intera città con un clima di festa e tensione emotiva. Il Maradona si è colorato di azzurro sin dalle ore precedenti il calcio d’inizio, in una cornice di passione e organizzazione curata nei dettagli, con la consapevolezza diffusa che la vittoria fosse ormai inevitabile.

Il Cagliari, matematicamente salvo, ha disputato una gara priva di aggressività, consentendo al Napoli di controllare agevolmente il match. Nel primo tempo, con l’Inter momentaneamente in vantaggio a Como, il risultato si è sbloccato al 41’, quando Scott McTominay ha segnato con una spettacolare rovesciata su assist di Politano. Nella ripresa, al 5’, Romelu Lukaku ha siglato il gol che ha messo al sicuro il successo, con un’azione solitaria conclusa con un rasoterra diagonale.

La squadra di Conte, che ha recuperato la leadership nel campionato grazie a un serrato confronto con l’Inter, ha poi gestito il vantaggio fino al triplice fischio, facendo scorrere i minuti verso la celebrazione del titolo. La prestazione è stata seguita con attenzione anche nella preparazione settimanale, focalizzata sull’intensità e sul pressing per evitare sorprese. Al termine della gara, la festa è esplosa tra giocatori e tifosi, suggellando uno dei campionati più combattuti e avvincenti degli ultimi anni.

Tabellino:

Napoli (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 7, Olivera 7, Spinazzola 6.5 (40’st Mazzocchi sv); Anguissa 7 (40’st Ngonge sv), Gilmour 7, McTominay 8; Politano 7 (16’st Neres 6), Lukaku 7.5 (31’st Simeone 6), Raspadori 7 (40’st Billing sv). Allenatore: Stellini (Conte squalificato) 7.

Cagliari (3-5-2): Sherri 6 (37’st Ciocci sv); Zappa 5.5, Mina 5, Luperto 5; Zortea 6 (12’st Palomino 6), Adopo 5.5, Makoumbou 6 (12’st Marin 6), Deiola 5.5, Augello 5.5 (30’st Obert 6); Viola 5 (12’st Mutandwa 6), Piccoli 5.5. Allenatore: Nicola 6.

Arbitro: La Penna di Roma 6.

Reti: 42′ pt McTominay, 6′ st Lukaku.

Ammoniti: Politano, Makoumbou, Lukaku.

Angoli: 8-3.

Recupero: 4′ pt, 5′ st.

