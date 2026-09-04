Brolo, omaggio a Loredana Bertè e comicità con Uccio De Santis

Il lungomare Luigi Rizzo di Brolo ospiterà sabato 5 e domenica 6 settembre “Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori”, manifestazione dedicata alla promozione delle produzioni locali, all’enogastronomia e all’intrattenimento.

Nel corso delle due serate saranno presenti i produttori del territorio, con degustazioni e iniziative finalizzate a far conoscere le diverse eccellenze locali. L’offerta sarà completata da un’area food gestita dagli operatori brolesi e da un programma di spettacoli rivolto al pubblico.

Sabato 5 settembre la serata musicale proporrà alle 22:00 un omaggio alle canzoni di Loredana Bertè, mentre domenica 6 settembre alle 22:00 sarà dedicata alla comicità con lo spettacolo di Uccio De Santis.

«Le Vie dei Lancia – Terre dei Sapori rappresenta un altro importante momento della nostra estate e, soprattutto, un’occasione per mettere al centro ciò che il nostro territorio ha da offrire», dichiara il sindaco di Brolo Giuseppe Laccoto. L’obiettivo, spiega il primo cittadino, è coniugare la promozione delle eccellenze e delle imprese locali con l’intrattenimento, favorendo la partecipazione di cittadini e visitatori.

«Dietro ogni prodotto e ogni attività ci sono persone, imprese e professionalità che meritano di essere sostenute e valorizzate», aggiunge Laccoto, sottolineando il rapporto tra territorio, economia locale e turismo.

L’appuntamento sul lungomare Luigi Rizzo si inserisce nel calendario estivo di Brolo e sarà articolato in due serate dedicate alle produzioni, ai sapori e alle tradizioni del territorio.

👁 Articolo letto 452 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.