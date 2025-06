Messina, Bucalo visita la palestra inclusiva del Castanea Basket

La senatrice di Fratelli d’Italia Ella Bucalo, componente della commissione Sport del Senato, ha effettuato una visita istituzionale alla palestra di Ritiro, nel quartiere Giostra di Messina, tra le aree urbane a maggiore rischio sociale. L’impianto, gestito dal Castanea Basket sotto la guida del dirigente Filippo Frisenda, conta oltre 400 tesserati e ospita un’équipe di Baskin che coinvolge decine di giovani con disabilità fianco a fianco con atleti normodotati.

L’iniziativa è premiata da un’intensa attività sportiva e da un ruolo di presidio di legalità, nonostante la struttura presenti limiti infrastrutturali e la società operi senza alcun sostegno economico pubblico. Le risorse provengono principalmente dall’impegno dei dirigenti e dal contributo delle famiglie, che finanziano la prima squadra impegnata nel campionato di serie B interregionale e sostengono parallelamente tutte le altre attività.

“Quella che ho visto oggi – dichiara la senatrice Bucalo – è una realtà straordinaria in cui ragazzi normodotati e ragazzini disabili giocano insieme e svolgono attività sportiva ad altissimo livello. Una realtà divenuta nel tempo presidio di legalità sul territorio e in cui non esistono barriere sociali, culturali o fisiche.”

I genitori dei ragazzi raccontano i sacrifici sostenuti, tra lunghi spostamenti e costi aggiuntivi, pur di garantire ai propri figli la possibilità di partecipare a un progetto sportivo professionale. Molti sottolineano come questa esperienza rappresenti l’unica alternativa alla strada o all’oblio per chi non trova “posto” in altre società sportive.

