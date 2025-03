Disposta la chiusura del penitenziario di Alcatraz dopo 70anni

ACCADDE OGGI – Il 21 marzo 1963 segna la data ufficiale della chiusura del penitenziario di Alcatraz, situato sull’omonima isola nella baia di San Francisco. L’amministrazione federale ha decretato la cessazione delle attività dell’istituto detentivo a seguito di valutazioni approfondite, scaturite da una complessa inchiesta condotta dopo l’evasione verificatasi l’anno precedente. Tale evento, definito di particolare rilievo per le modalità con cui è stato realizzato, ha sollevato dubbi significativi sull’effettiva efficacia del carcere, da sempre presentato come struttura di massima sicurezza.

La direzione del Bureau of Prisons ha evidenziato come il mantenimento dell’impianto penitenziario richiedesse costi operativi estremamente elevati, giudicati sproporzionati rispetto ai risultati ottenuti nel garantire la custodia sicura dei detenuti. Secondo le autorità federali, “le spese per la manutenzione e il funzionamento quotidiano della prigione si sono rivelate insostenibili nel lungo periodo”. L’isola, esposta alle intemperie e soggetta a un progressivo deterioramento delle infrastrutture, necessitava interventi strutturali onerosi e continui per restare operativa.

La decisione di chiudere Alcatraz giunge quindi al termine di un processo di rivalutazione del sistema penitenziario federale, orientato a un impiego più razionale delle risorse. Il carcere, attivo dal 1934, ha ospitato nel corso degli anni detenuti noti per la pericolosità e l’alto rischio di fuga, rappresentando un simbolo dell’inasprimento del controllo federale in materia di giustizia penale. Con la sua chiusura si conclude un capitolo della storia carceraria statunitense, che ha sollevato interrogativi sulle reali possibilità di garantire la sicurezza attraverso strutture isolate e rigidamente sorvegliate.

