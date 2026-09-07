Autodromo Concordia, perde la vita il messinese Egidio Blandina

Una sessione di prove libere all’Autodromo Concordia, tra Agrigento e Favara, si è conclusa con la morte del messinese Egidio Blandina, 29 anni, appassionato di motociclismo e pilota esperto.

L’incidente si è verificato durante una delle giornate dedicate alle prove aperte ai partecipanti. Secondo una prima ricostruzione, mentre percorreva un tratto del circuito Blandina avrebbe perso il controllo della moto, finendo contro le barriere di protezione. L’impatto si è rivelato fatale. I soccorritori del 118 sono intervenuti sul posto, ma ogni tentativo di prestare assistenza al giovane è risultato vano. Al kartodromo sono giunti anche i Carabinieri di Agrigento, incaricati degli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Blandina aveva compiuto 29 anni lo scorso 5 agosto. Diplomato al liceo classico Maurolico, aveva conseguito la laurea in Ingegneria gestionale con indirizzo in logistica e lavorava nella Comet Srl, azienda di famiglia guidata dal padre Danilo e dallo zio Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina e rappresentante di Sicindustria Sicilia.

La passione per i motori accompagnava Blandina da tempo ed era legata anche alla tradizione familiare, iniziata dal nonno Egidio, del quale portava il nome, e proseguita dal padre.

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