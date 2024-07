Policlinico, la Cisl FP Messina chiede l’aumento dei tetti di spesa

La Cisl FP Messina sollecita l’incremento dei tetti di spesa per il personale al Policlinico Universitario Gaetano Martino. In una nota inviata all’assessorato regionale alla salute, il segretario generale della Cisl Fp Messina, Giovanna Bicchieri, e il responsabile del dipartimento Policlinico, Salvatore Feliciotto, evidenziano la necessità di rivedere i limiti di spesa attualmente fermi al periodo 2019-2021.

“Dopo la nomina del nuovo Direttore Generale è necessario far ripartire la macchina amministrativa mediante l’incremento del tetto di spesa del Personale”, affermano i sindacalisti. L’azienda, in risposta alle esigenze della cittadinanza, ha avviato assunzioni per sostituzione senza alterare l’organico, con l’obiettivo di mantenere i livelli di assistenza. Tuttavia, la mancanza di fondi adeguati complica la situazione, soprattutto con l’apertura di nuovi reparti e la riduzione delle liste d’attesa.

Bicchieri e Feliciotto sottolineano che senza un aumento dei tetti di spesa sarà impossibile garantire progressioni di carriera e stabilizzare il personale precario assunto durante l’emergenza Covid, nonostante molti abbiano superato i requisiti previsti dalle leggi 234/2021 e 75/2017.

“Abbiamo chiesto all’assessorato regionale alla salute di intervenire con la massima urgenza,” spiegano i sindacalisti. Le normative vigenti permettono un incremento del 15% nei tetti di spesa per le regioni con necessità accertate di personale. Questa misura, affermano, è indispensabile non solo per l’AOU Policlinico Universitario di Messina, ma anche per altri enti della provincia, dove la carenza di personale ha messo in crisi la qualità dei servizi.

Infine, Bicchieri avverte che, se le richieste rimarranno inascoltate, saranno adottate tutte le azioni sindacali e legali necessarie per tutelare i diritti dei lavoratori e dei cittadini.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo