Brolo, successo per il musical “Sicilia… ciatu di lu me cori”

Si è tenuto sabato pomeriggio, nella Sala Atria del Comune di Brolo, il musical “Sicilia… ciatu di lu me cori”, iniziativa dedicata alla valorizzazione della tradizione musicale e culturale siciliana. L’evento è stato promosso dall’Associazione Semplice…MENTE Insieme Odv, presieduta da Marisa Briguglio.

Lo spettacolo ha proposto un percorso attraverso la canzone popolare siciliana, raccontando aspetti della quotidianità, del lavoro e dei sentimenti della comunità isolana mediante brani caratterizzati da sonorità tradizionali e ritmi tipici della cultura locale.

Ad esibirsi sono state le componenti dell’associazione Rita Scaffidi Domianello, Eustochia Foti, Angela Buttà, Cristina Faranda, Anna Cipriano, Carmela Scaffidi Chiarello, Pina Ricciardi Rizzo, Gaia Gatto, Lia Lenzo, Antonella Raffaele Addamo, Paola Raffaele, Marilena Foti e Melina Fasolo. Il progetto di musicoterapia è stato coordinato da Nadia Impalà, accompagnata dai musicisti Sebastiano Pietrini e Roberto Raffaele.

Nel corso della manifestazione è intervenuta anche la New Olympus, diretta da Gabriella Galofaro. Alcune allieve del gruppo hanno presentato due coreografie realizzate sulle note di “Sicilia Bedda” di Delia e di una tarantella siciliana.

All’interno della sala è stata inoltre allestita una mostra fotografica collegata a un progetto di fototerapia curato da Gaia Gatto.

La presidente Marisa Briguglio ha rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale per il patrocinio, allo sponsor ufficiale Pistì di Nino Marino e alle persone presenti all’iniziativa, oltre che alle componenti dell’associazione e alle assistenti coinvolte nell’organizzazione.

👁 Articolo letto 684 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.