Controllo straordinario a San Cristoforo: impegnati 50 agenti

Nel quartiere San Cristoforo di Catania, un’imponente operazione di controllo del territorio è stata condotta nelle scorse ore, coinvolgendo oltre 50 poliziotti della Questura di Catania, della Squadra Mobile e delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine, supportati da unità cinofile, dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco.

L’intervento è stato intensificato a seguito di un recente episodio di violenza contro agenti delle Volanti, avvenuto in via Stella Polare. In quell’occasione, gli agenti erano stati chiamati per disturbo della quiete pubblica e, durante l’identificazione di alcuni individui, sono stati aggrediti. Il tempestivo arrivo dei rinforzi ha permesso di ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione ha permesso di controllare minuziosamente il quartiere, noto per essere una zona critica. Sono state identificate oltre 90 persone, di cui 35 con precedenti penali, e verificati 45 veicoli, con riscontro di numerose violazioni del Codice della Strada. In particolare, 20 infrazioni hanno portato al sequestro o fermo amministrativo di 10 veicoli, principalmente per guida senza casco o patente e circolazione senza assicurazione.

Un individuo, già sottoposto a Sorveglianza Speciale, è stato denunciato per guida di uno scooter senza casco e senza patente. Inoltre, la squadra mobile ha effettuato perquisizioni mirate alla ricerca di sostanze stupefacenti, scoprendo bilancini di precisione, materiali per il confezionamento della droga e microtelecamere utilizzate per sorvegliare l’area. Alcune strutture in ferro, costruite per facilitare lo spaccio, sono state rimosse con l’aiuto dei Vigili del Fuoco.

In collaborazione con i tecnici dell’Enel, sono stati verificati eventuali allacci abusivi. I poliziotti hanno inoltre controllato persone agli arresti domiciliari e notificato la chiusura temporanea di un centro scommesse per 15 giorni, disposto dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, a seguito di episodi di violenza.

Controlli sono stati eseguiti anche in diversi esercizi commerciali, tra cui bar e centri scommesse della zona. Sono in corso indagini per identificare i responsabili dell’aggressione agli agenti.

Il Questore Bellassai ha sottolineato: “L’impegno della Polizia di Stato è costante in ogni quartiere, con l’obiettivo di garantire la legalità e l’ordine pubblico”. Ha inoltre aggiunto che operazioni come questa dimostrano l’impossibilità di considerare il quartiere come una zona franca.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo