Protesta a Milazzo: sciopero e corteo dei metalmeccanici

Sciopero e corteo dei lavoratori metalmeccanici a Milazzo: richieste di investimenti per il rilancio del territorio.

I lavoratori metalmeccanici di Messina e provincia hanno aderito allo sciopero nazionale proclamato da Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil. Lo sciopero, esteso per l’intera giornata in provincia di Messina, ha visto un corteo molto partecipato a Milazzo, che si è snodato dal varco 8 della Raffineria fino al piazzale antistante il Comune.

La decisione di estendere lo sciopero per l’intera giornata è stata presa a causa delle difficili condizioni del settore metalmeccanico nella regione, caratterizzato dalla mancanza di investimenti e piani industriali adeguati, precarietà, appalti selvaggi e dumping contrattuale.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, insieme ai rappresentanti di Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, chiedono al Governo di adottare politiche industriali concrete e di riaprire il tavolo sull’industria. Nel territorio locale, si sottolinea l’importanza del settore industriale come motore dell’occupazione e del lavoro. È necessaria chiarezza sulla transizione energetica, gli investimenti e il supporto ai lavoratori sia all’interno dei cicli produttivi che in cerca di lavoro. Inoltre, si richiedono infrastrutture per rendere il territorio attrattivo agli insediamenti produttivi, il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la mobilità.

Lo sciopero nazionale si propone di affrontare le crisi aperte e promuovere una transizione energetica sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. La situazione è esplosiva, poiché coinvolge oltre 10.000 operai metalmeccanici sparsi in tutto il territorio, che subiscono salari inadeguati e abusi, con gravi conseguenze sulla loro salute.

Nel corteo odierno erano presenti i lavoratori della Raffineria, di A2a, del laminatoio Duferco e di molte altre piccole industrie e aziende locali, testimoniando la comune condizione vissuta dai lavoratori metalmeccanici messinesi.

