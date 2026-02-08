Incidente domestico a Vittoria, grave ustione per una bimba di 16 mesi

Una bambina di sedici mesi è rimasta gravemente ustionata nella serata di ieri a Vittoria a seguito del contatto con acqua bollente all’interno dell’abitazione. La piccola ha riportato lesioni estese sul lato sinistro del corpo, interessando torace, braccio e anca, mentre il volto non è stato coinvolto.

Dopo l’incidente, i familiari hanno accompagnato immediatamente la bambina al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Qui il personale sanitario ha prestato le prime cure e, valutata la gravità del quadro clinico, ha disposto il trasferimento urgente nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania, struttura di riferimento regionale per questo tipo di patologie. Secondo quanto emerso, la superficie corporea interessata dalle ustioni è pari a circa il 15 per cento.

Fonti sanitarie hanno riferito che “la tempestività dei soccorsi e il rapido trasferimento in un centro specializzato sono stati elementi decisivi nella gestione iniziale del caso”. La bambina è attualmente ricoverata e sottoposta ai trattamenti previsti per le ustioni di media entità.

L’episodio si sarebbe verificato in cucina durante un momento di distrazione. Un movimento improvviso avrebbe causato il rovesciamento di un recipiente contenente acqua bollente, che ha colpito la bambina. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti, chiamati a verificare le circostanze dell’accaduto.

Al momento l’ipotesi prevalente resta quella dell’incidente domestico. Le autorità competenti stanno comunque svolgendo gli accertamenti di rito per escludere eventuali responsabilità, che allo stato non risultano ipotizzate.

