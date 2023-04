Cannabis indoor sequestrata in una palazzina a Ballarò

I Carabinieri della Compagnia Piazza Verdi hanno effettuato un importante sequestro di droga in una palazzina nel quartiere Ballarò di Palermo. L’operazione, avvenuta durante un servizio antidroga, ha portato alla scoperta di una serra indoor contenente quasi 250 piante di cannabis indica e 5 sacchi di plastica contenenti oltre 2 chili di marijuana pronta per la vendita.

La palazzina, apparentemente abbandonata e pericolante, aveva attirato l’attenzione dei militari che, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco e di un’unità del Nucleo Carabinieri Cinofili di Villagrazia, sono riusciti ad accedere all’ultimo piano dove era nascosta la piantagione.

Dopo il sequestro delle piante e del materiale utilizzato per la coltivazione, la sostanza è stata inviata per le analisi del competente Laboratorio del Comando Provinciale di Palermo. Le autorità giudiziarie valuteranno le disposizioni per la distruzione della droga.

Questo è un importante colpo alle attività illecite legate alla coltivazione e vendita di droghe nella città di Palermo. Le autorità continuano ad impegnarsi nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, anche attraverso servizi di controllo del territorio come quello che ha portato a questa scoperta.

