Bambini dello Zen al Lido del Carabiniere con sorrisi e legalità

A Isola delle Femmine, al Lido del Carabiniere, i bambini del quartiere Zen di Palermo hanno trascorso una giornata dedicata al divertimento e alla promozione della legalità. L’iniziativa, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo in collaborazione con la Fondazione L’Albero della Vita, rientra nel progetto “Varcare La Soglia” e offre ai giovani ospiti l’opportunità di vivere il mare in un contesto di accoglienza. Tuffi e giochi in spiaggia sono stati affiancati da attività ricreative curate dagli operatori della Fondazione e dai militari dell’Arma.

“Vogliamo rafforzare il legame con la comunità attraverso momenti di condivisione”, ha spiegato un portavoce del Comando Provinciale dei Carabinieri. In particolare, i militari della Stazione San Filippo Neri, da anni impegnati nel quartiere Zen, garantiscono non solo il controllo del territorio ma anche un costante supporto alle famiglie in difficoltà.

La collaborazione tra Arma e Fondazione si estende inoltre al laboratorio “ImpariAmo”, in cui i Carabinieri rivestono il ruolo di insegnanti per i bambini dello Zen, promuovendo competenze educative e civiche. “I partecipanti hanno mostrato grande entusiasmo e partecipazione”, ha osservato un responsabile della Fondazione L’Albero della Vita.

Attraverso questo tipo di sinergie, le istituzioni consolidano un approccio di vicinanza e assistenza, dimostrando come l’educazione alla legalità possa essere veicolata anche mediante esperienze di inclusione sociale.

