CISL FP Messina chiede un incontro urgente al Comune sul personale

La CISL FP Messina sollecita l’apertura di una nuova fase delle relazioni sindacali al Comune, chiedendo un incontro urgente con il sindaco Federico Basile e il direttore generale Rossana Carubba. L’obiettivo è affrontare le principali questioni ancora aperte riguardanti il personale e l’organizzazione dell’ente.

Tra i temi indicati figurano la contrattazione integrativa, la costituzione e l’utilizzo del Fondo per il salario accessorio 2026, la performance 2025, le progressioni interne, le posizioni organizzative, le somme ancora dovute ai dipendenti e la distribuzione dei carichi di lavoro.

«Non vogliamo limitarci a segnalare le criticità», affermano la segretaria generale Giovanna Bicchieri e il responsabile delle Funzioni Locali Maurizio Giliberto, che propongono un confronto finalizzato a individuare soluzioni organizzative e migliorare i servizi.

Sul contenzioso relativo ai differenziali economici del 2024, il sindacato ritiene necessario mantenere separato il percorso giudiziario dalle relazioni sindacali, ribadendo al contempo la necessità di rispettare l’accordo sulle Progressioni Economiche Orizzontali sottoscritto nel 2024.

Per la Polizia Municipale viene richiesta una programmazione più prevedibile delle turnazioni e un piano di interventi per migliorare sicurezza, funzionalità e condizioni della caserma di Gazzi.

La CISL FP propone inoltre di avviare il confronto sullo smart working previsto dal CCNL Funzioni Locali, insieme a interventi su formazione, welfare e valorizzazione delle competenze. Ulteriore attenzione viene richiesta per gli ambienti di lavoro, dalla manutenzione alla climatizzazione, dall’illuminazione alla pulizia e al decoro degli spazi.

«Chiediamo all’Amministrazione di aprire una nuova stagione delle relazioni sindacali», concludono Bicchieri e Giliberto, indicando confronto, partecipazione e rispetto degli accordi come elementi centrali del dialogo.

👁 Articolo letto 288 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.