Chirurgia oncologica in Sicilia, 44° Congresso Nazionale a Messina

Dal 26 al 28 settembre si terrà a Messina, per la prima volta nella sua storia, il 44° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Oncologica (SICO). Questo appuntamento di rilievo, che avrà luogo presso l’AOU G. Martino, vedrà la partecipazione dei principali esperti italiani nel settore della chirurgia oncologica. A presiedere l’evento sarà il Prof. Antonio Macrì (Nella foto), Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell’Università di Messina e Presidente eletto della SICO.

È significativo che, per la prima volta dalla fondazione della SICO, il congresso si tenga a Messina e, in generale, solo per la terza volta in Sicilia negli ultimi 34 anni. La cerimonia di apertura è prevista per il 26 settembre alle ore 18 presso l’aula magna del Rettorato dell’Università di Messina. Le sessioni congressuali si svolgeranno il 27 e 28 settembre presso il Palazzo dei Congressi dell’AOU G. Martino.

Questo evento segna anche il primo congresso in presenza della SICO dall’inizio della pandemia, offrendo un’importante occasione di confronto sulle più recenti innovazioni nel campo della chirurgia oncologica. Sono previste in totale sedici sessioni distribuite in tre aule parallele, dove saranno trattati argomenti relativi a tumori del colon retto, fegato, pancreas, mammella, cute, peritoneo, oltre ai sarcomi e alla chirurgia gastroesofagea ed endocrina. Il programma comprende inoltre quattro letture magistrali e una tavola rotonda sui centri di riferimento, con interventi non solo scientifici, ma anche tecnici e politici, con la partecipazione del Ministero della Salute e delle istituzioni regionali.

Particolare attenzione sarà riservata alle donne chirurgo, con una sessione dedicata intitolata “Woman in Surgery”. Inoltre, il congresso ospiterà la cerimonia di consegna del premio “Luana Ricca”, destinato ai giovani medici under 40. In parallelo, i giovani partecipanti avranno la possibilità di concorrere per tre fellowship in chirurgia oncologica nell’ambito di una sessione speciale promossa dalla Young SICO.

