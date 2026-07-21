Messina, allerta rossa per caldo e incendi: rogo a Camaro Superiore

Le elevate temperature continuano a interessare il territorio messinese, dove resta in vigore l’allerta rossa per il rischio legato alle ondate di calore e agli incendi. Il Comune di Messina ha confermato per le prossime 24 ore il livello massimo di attenzione, indicando una temperatura percepita che potrà raggiungere i 39 gradi. La Protezione civile ha classificato la situazione con un’allerta di livello 3, estesa all’intera Sicilia.

Alle condizioni climatiche si affianca un rischio incendi giudicato particolarmente elevato. Nella mattinata di ieri un vasto rogo ha interessato la zona collinare di Camaro Superiore, dove le fiamme hanno coinvolto un’ampia superficie di vegetazione. Una densa colonna di fumo è risultata visibile anche da diverse aree del centro cittadino. Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel primo pomeriggio grazie all’intervento delle squadre di soccorso e di due Canadair.

L’emergenza ha interessato numerosi altri comuni della provincia. Nel corso della giornata sono stati effettuati oltre trenta interventi tra città e territorio provinciale, con le squadre operative impegnate contemporaneamente su più scenari per contenere gli incendi e tutelare le abitazioni.

Tra le località coinvolte figurano Milazzo, Gioiosa Marea, Graniti, Roccalumera, Trappitello, Mirto, Gaggi, Motta, Camastra, Montalbano Elicona, Francavilla di Sicilia, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale e Motta d’Affermo.

L’attività del dispositivo provinciale di soccorso si è estesa anche oltre i confini del Messinese. Due squadre dei Vigili del fuoco sono state inviate a supporto del comando di Palermo per le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo e di interfaccia sviluppatosi a Castronovo di Sicilia. In considerazione delle numerose richieste di intervento e delle persistenti condizioni meteorologiche critiche, il dispositivo di emergenza è stato rafforzato con ulteriori uomini e mezzi.

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