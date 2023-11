Antonello Cracolici in visita alla Casa Salesiana di Palermo

Il Presidente della Commissione Antimafia, On. Antonello Cracolici, ha effettuato una visita alla Casa Salesiana del Gesù Adolescente situata in via Evangelista di Blasi a Palermo, la quale è diretta dal giovane salesiano don Armando Riggi. Questo incontro si è svolto oggi, giovedì 30 novembre 2023.

Durante la visita, il Presidente Cracolici ha esplorato l’ampia struttura della Casa Salesiana, compresi i laboratori, le aule e le strutture sportive. Ha inoltre avuto l’opportunità di incontrare i ragazzi partecipanti ai corsi di formazione (IEFP) del CNOS/FAP, un istituto con oltre 40 anni di storia, che ha formato e inserito nel mondo del lavoro numerosi giovani palermitani e siciliani.

Al termine dell’ispezione, il Presidente Cracolici ha espresso la sua gratitudine al direttore e al centro di formazione salesiano. Ha enfatizzato l’importanza di arricchire il sapere dei giovani, sottolineando che apprendere un mestiere è fondamentale per la loro libertà e capacità di discernimento tra il bene e il male. Inoltre, ha fatto riferimento al ruolo negativo svolto dalla mafia nel promuovere la miseria, la violenza e il sottosviluppo.

Il Direttore don Riggi, che riveste anche la carica di presidente dell’Ente Regionale Cnos/Fap dei Salesiani di Sicilia, ha ringraziato pubblicamente il Presidente Cracolici e l’istituzione regionale che rappresenta. Ha augurato buone festività natalizie e ha sottolineato l’impegno continuo dei Salesiani nella formazione professionale dei giovani, nonché nella promozione della cultura della legalità, dell’impegno civile e sociale e della difesa dei diritti dei più deboli. Don Riggi ha sottolineato che garantire un lavoro giusto e dignitoso ai giovani può contribuire significativamente a creare cittadini onesti, lontani dalle influenze della criminalità organizzata.

