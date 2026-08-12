Oltre 4 milioni per proteggere le imprese agricole siciliane

La Regione Siciliana stanzia oltre 4 milioni di euro per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi legati agli eventi climatici estremi. La misura rientra nel “Progetto Sicilia-Agricoltura protetta”, annunciato dall’assessore regionale Luca Sammartino e rivolto ai principali comparti produttivi dell’Isola.

«Di fronte all’emergenza climatica e all’impatto devastante di siccità, gelate e alluvioni che negli ultimi anni hanno messo a dura prova le produzioni dell’Isola, abbiamo deciso di agire con concretezza», ha dichiarato Sammartino.

Le risorse, previste dalla Legge di stabilità regionale, saranno utilizzate nell’ambito dell’intesa raggiunta dalla Regione con gli istituti assicurativi. L’integrazione dei 4 milioni di fondi regionali con quelli messi a disposizione dall’Unione europea consentirà agli agricoltori siciliani di ottenere una riduzione fino al 70 per cento dei costi delle polizze agevolate destinate alla copertura dei rischi catastrofali. Per le polizze integrative, invece, la copertura potrà arrivare fino al 100 per cento.

Il piano interessa i principali settori dell’agricoltura siciliana, tra cui agrumi, cereali, frutta, olivo e vite. La misura sarà operativa per la campagna invernale 2026-2027. Per le colture autunno-invernali sarà possibile presentare le adesioni fino al 31 ottobre.

«Con questa misura abbattiamo i costi aziendali e mettiamo in sicurezza il lavoro e il patrimonio dei nostri produttori», ha aggiunto l’esponente della Giunta Schifani, indicando nella gestione assicurativa del rischio uno strumento di tutela per le aziende agricole esposte alle conseguenze delle avversità naturali.

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