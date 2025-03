8 Marzo, l’importanza della Festa della Donna nella società

di Maria Cristina Miragliotta – La Festa della Donna, celebrata ogni anno l’8 marzo, rappresenta un’importante occasione per riflettere sulle conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute dalle donne nel corso della storia. Le origini di questa ricorrenza risalgono ai primi anni del Novecento, quando in vari Paesi iniziarono a tenersi manifestazioni per rivendicare diritti fondamentali, come il diritto di voto e migliori condizioni lavorative.

Oggi, questa giornata è riconosciuta a livello internazionale e prevede numerose iniziative, eventi e dibattiti volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni di genere. In Italia, il simbolo tradizionale della Festa della Donna è la mimosa, fiore scelto nel 1946 per rappresentare forza e femminilità.

Accanto al suo significato storico e sociale, la giornata è diventata anche un’occasione per celebrare le donne con gesti simbolici e piccoli regali. Oltre alla mimosa, sono frequenti omaggi come cioccolatini, libri, gioielli o esperienze dedicate al benessere.

Nonostante i progressi compiuti negli anni, persistono ancora problematiche significative, come la disuguaglianza salariale, la violenza di genere e le discriminazioni sul lavoro. Pertanto, la Festa della Donna rappresenta non solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riaffermare l’importanza della parità di genere e del rispetto dei diritti femminili, sottolineando il ruolo fondamentale delle donne nella società.

