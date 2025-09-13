Manera a Cervia, incoraggiamento dalla scuola e dai dirigenti scolastici

Il 12 settembre, il Provveditore agli Studi di Messina, professor Leon Zingales, ha incontrato la ex reggente professoressa Maria Ricciardello e la nuova dirigente, professoressa Maria La Rosa. L’occasione è stata quella di rivolgere un augurio all’assistente amministrativo dell’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” di Gioiosa Marea Pippo Manera, in vista della sua partecipazione all’Iron Man 70.3 di Cervia, in programma domenica 21 settembre.

Nel corso dell’incontro, Zingales ha espresso soddisfazione per la presenza della scuola in un contesto sportivo di livello internazionale. «Siamo orgogliosi – ha dichiarato – che un nostro collaboratore possa rappresentare l’istituto in una competizione di così alto profilo».

Manera non è nuovo a simili esperienze, avendo già preso parte a maratone e gare di triathlon sia in Italia che all’estero, con risultati significativi che gli hanno permesso di collezionare numerose medaglie. La sua partecipazione a Cervia, sottolineano i colleghi e i dirigenti scolastici, rappresenta un ulteriore traguardo in un percorso sportivo consolidato.

Il messaggio che si intende trasmettere attraverso questa iniziativa è legato alla motivazione e alla perseveranza. «Non bisogna avere timore di porsi obiettivi importanti – è stato evidenziato – perché con impegno, coraggio e costanza è possibile raggiungere qualsiasi risultato».

