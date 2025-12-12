Milazzo, docente condannato per maltrattamenti agli studenti

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato a tre anni e sei mesi di reclusione un docente di fisica del liceo “Impallomeni” di Milazzo, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti di alcuni studenti durante l’anno scolastico 2023/2024. L’imputato, Giuseppe Tindaro Risica, 52 anni, è stato giudicato con rito abbreviato dal giudice Giuseppe Caristia, su richiesta del procuratore Giuseppe Verzera.

Oltre alla pena detentiva, la sentenza dispone l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione dall’insegnamento per un periodo di tre anni e mezzo. Il procedimento ha riguardato comportamenti considerati reiterati e rivolti a quattro studenti minorenni appartenenti alla stessa classe.

Secondo quanto emerso nel corso del giudizio, le condotte contestate avrebbero assunto carattere abituale e si sarebbero manifestate attraverso espressioni offensive e derisorie pronunciate durante le lezioni, alla presenza degli altri compagni. Tra gli studenti coinvolti figurano una ragazza con problemi di acne, una compagna indicata come affetta da sindrome di Down, una studentessa destinataria di commenti sull’aspetto fisico e un alunno preso di mira per il peso corporeo. Tali espressioni sono state valutate dal tribunale come atti di scherno e umiliazione ripetuti.

La difesa del docente ha annunciato la presentazione di ricorso contro la decisione. Il legale ha sostenuto che le accuse mosse dagli studenti sarebbero maturate come reazione ai voti insufficienti assegnati dall’insegnante e ha affermato che le frasi contestate potrebbero essere state interpretate come “semplici battute”.

