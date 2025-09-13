Schifani lascia la convention FI dopo lo scontro con Calenda

Il presidente della Regione Siciliana e presidente del Consiglio nazionale di Forza Italia, Renato Schifani, ha lasciato la convention “Azzurra Libertà”, in corso a San Benedetto del Tronto, organizzata dai Giovani di Forza Italia. La decisione è arrivata dopo un acceso confronto con Carlo Calenda, leader di Azione, invitato come ospite alla manifestazione.

L’episodio si è verificato all’esterno della tensostruttura che ospita i lavori, pochi minuti prima dell’intervento pubblico di Calenda. La discussione, avvenuta davanti a numerosi presenti, ha portato Schifani a rinunciare al proprio intervento programmato.

Il governatore siciliano ha dichiarato: “Calenda ha offeso la Sicilia, un comportamento assurdo da parte di un ospite, lui era a casa mia in quel momento”. Schifani ha quindi deciso di allontanarsi dalla manifestazione, sottolineando la gravità di quanto accaduto.

Il diverbio ha interrotto il regolare svolgimento dell’agenda politica prevista per la giornata, creando tensione all’interno della kermesse. La convention, articolata su tre giorni di incontri e dibattiti, prosegue comunque secondo il programma con la partecipazione di esponenti nazionali e locali di Forza Italia.

