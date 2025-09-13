Palermo e Catania, via libera ai nuovi impianti termovalorizzatori

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha annunciato la firma del contratto di appalto per la realizzazione dei due termovalorizzatori previsti a Palermo e Catania. L’appuntamento è fissato per il 22 settembre a Palazzo d’Orleans, dopo che Invitalia ha aggiudicato il progetto di fattibilità tecnico-economica.

Secondo quanto comunicato, il progetto sarà completato entro cinque mesi, per poi passare alle gare relative alla progettazione esecutiva, alla costruzione e successivamente alla gestione degli impianti. L’avvio dei lavori è previsto per la fine del 2026, con conclusione stimata nel 2028. Le strutture sorgeranno rispettivamente a Bellolampo, nel capoluogo, e nell’area industriale di Catania.

Schifani ha illustrato i benefici attesi per il sistema regionale: «Si tratta di opere strategiche, come ne esistono a centinaia in tutta Europa (vedi foto di esempio), che la Sicilia attende da decenni e che cambieranno radicalmente la gestione dei rifiuti nella nostra Isola». Il presidente ha aggiunto che la realizzazione dei termovalorizzatori consentirà di risparmiare oltre 100 milioni di euro l’anno, evitando l’invio dei rifiuti all’estero e garantendo una gestione più efficiente e sostenibile.

Nelle sue dichiarazioni, Schifani ha definito l’iniziativa un passaggio di rilievo per l’isola: «Siamo davanti a una svolta storica, a un obiettivo che per anni è sembrato irraggiungibile. La Sicilia cambia davvero passo. Insieme andiamo avanti. E non ci fermeremo anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra».

👁 Articolo letto 244 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.