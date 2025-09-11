Controlli a Giarre e Aci Catena, multe per 65mila euro

Una vasta operazione di controllo è stata condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato in collaborazione con diversi enti, in due attività commerciali a Giarre e Aci Catena, con sanzioni complessive pari a circa 65 mila euro.

L’intervento, diretto dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale e disposto dalla Questura di Catania, ha riguardato sicurezza e igiene dei locali, regolarità delle posizioni lavorative e tracciabilità degli alimenti. Hanno preso parte ai controlli il Corpo Forestale della Regione Siciliana, i medici e i tecnici dei servizi veterinari e igienico-sanitari dell’Asp di Catania, il personale Spresal e gli ispettori dell’Ispettorato territoriale del Lavoro.

A Giarre, in un ristorante di cucina orientale, il Corpo Forestale e i veterinari hanno accertato la presenza di circa 40 chili di prodotti ittici privi di tracciabilità, con conseguente sanzione di 1.500 euro e denuncia del titolare per frode in commercio, con presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. L’Ispettorato del Lavoro ha rilevato irregolarità nella gestione dei venti dipendenti, con pagamenti in contanti e ore di lavoro non dichiarate, per un importo sanzionatorio di oltre 28.000 euro. Lo Spresal ha riscontrato uscite di sicurezza inidonee, vie di fuga non segnalate e presidi di primo soccorso scaduti, con ulteriori 4.839 euro di sanzioni. Il Servizio Igiene Pubblica non ha rilevato anomalie.

Nel laboratorio-panificio di Aci Catena sono state accertate carenze igienico-sanitarie e amministrative, con sanzioni per 2.000 euro. Sono emersi tre casi di lavoro in nero, che hanno comportato la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione del personale e al pagamento delle sanzioni, per un totale di circa 13.000 euro. Il Corpo Forestale ha rilevato irregolarità sulla tracciabilità di 160 chili di prodotti da forno, poi devoluti in beneficenza. Lo Spresal ha infine contestato la mancata funzionalità delle luci di emergenza, con sanzione di 1.708 euro.

