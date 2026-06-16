Lipari, pressing sull’assistenza ai pazienti oncologici
Il Coordinamento Eolie Sanità Aps ha inviato all’Asp di Messina una comunicazione ufficiale con la quale richiama le richieste formulate dalle associazioni del territorio nel corso dell’incontro istituzionale tenutosi il 26 febbraio al Comune di Lipari, alla presenza dei vertici dell’Azienda sanitaria provinciale.
L’iniziativa punta a ottenere aggiornamenti sullo stato dei servizi dedicati ai pazienti oncologici e a sollecitare l’attivazione del percorso terapeutico direttamente presso l’ospedale di Lipari, come prospettato durante il confronto pubblico dei mesi scorsi.
Nel documento viene evidenziato che la condizione geografica delle isole non dovrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per chi necessita di cure oncologiche. Il Coordinamento sottolinea come i trasferimenti via mare verso le strutture della Sicilia costituiscano un elemento di difficoltà per i malati e chiede l’istituzione di un ambulatorio oncologico integrato, modellato sull’esperienza già attiva a Lampedusa. La proposta prevede la possibilità di effettuare trattamenti chemioterapici a Lipari attraverso la presenza di personale specialistico dedicato.
Tra le richieste avanzate figura anche la necessità di conoscere nel dettaglio l’organizzazione dell’Assistenza domiciliare integrata e delle Cure palliative all’interno del Distretto sanitario, con particolare attenzione alle tempistiche di attivazione dei servizi e alle risorse professionali disponibili.
Il Coordinamento domanda inoltre chiarimenti sull’attivazione dei due posti letto di terapia sub-intensiva annunciati in vista della stagione estiva, periodo in cui è previsto un aumento della popolazione presente nelle isole. Nella nota vengono richieste informazioni anche sulle iniziative previste per fronteggiare la carenza di personale, soprattutto nel settore ortopedico, e per contenere i tempi di attesa delle prestazioni prenotate tramite Cup per i casi più complessi.
“Il diritto alla salute dei cittadini delle Eolie non può dipendere dai tempi amministrativi”, viene ribadito nella comunicazione, che sostiene anche la creazione di un tavolo permanente di confronto, proposta condivisa dal sindaco di Lipari, Riccardo Gullo. Il documento si conclude con la richiesta di una risposta formale e della convocazione del tavolo tecnico.
👁 Articolo letto 148 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.