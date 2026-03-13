Passano a tempo indeterminato 20 precari Covid all’Asp di Messina

All’Azienda sanitaria provinciale di Messina è stato formalizzato il passaggio a tempo indeterminato per venti lavoratori precedentemente impiegati con contratti legati all’emergenza pandemica. Si tratta di assistenti amministrativi assunti durante il periodo Covid e successivamente rimasti in una condizione di precarietà.

La stabilizzazione è stata commentata dalla segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Messina, Giovanna Bicchieri, che ha ricordato il percorso sindacale avviato negli anni precedenti. Secondo quanto dichiarato, l’organizzazione sindacale avrebbe seguito la vicenda sin dal 2022, quando il personale coinvolto era stato escluso dall’azienda sanitaria a causa dell’assenza di posti disponibili nella dotazione organica.

“Con la firma dei contratti a tempo indeterminato per venti assistenti amministrativi ex Covid si raggiunge un risultato significativo sul piano della giustizia per questi lavoratori”, ha affermato Bicchieri. La segretaria ha inoltre evidenziato come la Cisl Fp abbia promosso un’intesa a livello regionale con l’allora assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, successivamente sostituito da Giovanna Volo, finalizzata a individuare un percorso di stabilizzazione per il personale interessato.

Il protocollo sottoscritto a livello regionale ha previsto cinque criteri di priorità per l’inserimento stabile del personale, criteri che sono stati applicati dall’Asp di Messina nel corso della procedura conclusasi con la firma dei contratti.

Nel suo intervento Bicchieri ha espresso riconoscenza ai lavoratori che hanno sostenuto l’iniziativa sindacale e alla dirigenza dell’azienda sanitaria messinese. “Ringraziamo i lavoratori e le lavoratrici che hanno creduto in questo percorso e la direzione dell’Asp che, dal suo insediamento, ha accolto le nostre richieste dando attuazione alla stabilizzazione”, ha dichiarato.

👁 Articolo letto 279 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.