Slalom Giarre–Milo, Di Bartolo firma la 25ª edizione

Si è svolta lungo le pendici dell’Etna la venticinquesima edizione dello Slalom Giarre–Milo, gara che ha dato avvio alla stagione automobilistica regionale, confermandosi tra le competizioni più selettive del calendario siciliano. L’evento, curato dall’Automobile Club Acireale insieme alla Scuderia Giarre Corse, ha proposto un confronto tecnico di alto livello su un percorso ritenuto particolarmente impegnativo.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stato Gabriele Di Bartolo, portacolori della Giarre Corse, protagonista di una prova regolare e senza errori. In seconda posizione si è classificato Emanuele Schillace, già vincitore delle ultime tre edizioni, mentre il terzo posto è andato a Saverio Miglionico della Ro Racing. Il podio ha evidenziato una significativa varietà tecnica, con tre vetture differenti – Gloria, Nova Proto e Osella – a testimonianza dell’equilibrio in gara.

Alle spalle dei primi tre si sono piazzati Silvio Fiore, Santi Leo e Giuseppe Luca Radici. Completano la top ten Antonino Di Matteo, Alessandro Prato, Salvatore Castorina e, in decima posizione, Giuseppe Germanò e Giovanni Carfì, con il primo avanti nella graduatoria finale.

Tra le prestazioni degne di nota figurano quelle di Giuseppe Consoli su Fiat 127 e di Alfonso Belladonna, quattordicesimo. Alfio Bonanno ha ottenuto il primato tra le bicilindriche. Segnalati anche il rientro di Giuseppe Marcellino e la prova del giovane Claudio Giamboi.

Due le partecipazioni femminili, con Alice Gammeri e Rossella Pappalardo. Nella classifica a squadre successo per la Giarre Corse davanti a Catania Corse e Ro Racing. “Gara equilibrata e di alto livello tecnico”, ha dichiarato Giuseppe Trovato. “Risultati che premiano il lavoro del team”, ha aggiunto Orazio Maccarrone.

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