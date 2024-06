Lieto evento nei Giardini di Palazzo d’Orléans, nati 5 fenicotteri rosa

Un lieto evento si è verificato nei Giardini di Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana a Palermo. Il personale addetto alla cura degli animali ha assistito alla nascita di pulcini di fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus). Dopo un periodo di oltre quaranta giorni di cova, alcune coppie di fenicotteri hanno dato alla luce cinque piccoli, attualmente caratterizzati da un piumaggio grigio. La notizia è stata comunicata dal direttore della struttura, Vincenzo Guella.

I fenicotteri risiedono nei Giardini di Palazzo d’Orléans da diversi anni, facenti parte di un gruppo di una decina di individui appartenenti alla collezione ornitologica Lauricella. Non è la prima volta che queste eleganti creature si riproducono nel parco, analogamente ad altre specie minacciate o in via di estinzione. Tutte le nascite avvengono con il supporto scientifico del professor Mario Lo Valvo, responsabile del Laboratorio di Zoologia applicata dell’Università di Palermo, nell’ambito dei programmi di conservazione promossi dalla direzione del parco.

Il fenicottero rosa è presente in alcune zone umide della Sicilia, ma ha iniziato a riprodursi regolarmente in natura solo dal 2015, con successo principalmente nella riserva naturale orientata Saline di Priolo, che ospita una popolazione di diverse centinaia di coppie. È possibile osservare questi uccelli durante tutto l’anno nella riserva Saline di Trapani e nello Stagnone di Marsala.

I Giardini di Palazzo d’Orléans sono aperti al pubblico con ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, con ultimi ingressi rispettivamente alle 12.30 e alle 16.30. Il lunedì i giardini sono chiusi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: https://www.igiardinidelpalazzorleans.it/

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo