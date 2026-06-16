Patti, emergenza sangue, appello per aumentare le raccolte estive

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, cresce l’attenzione sulla disponibilità di sangue nelle strutture sanitarie della provincia. A richiamare l’attenzione sulla necessità di rafforzare la raccolta è Gaetano Crisà, responsabile delle Unità trasfusionali di Patti, Milazzo, Sant’Agata di Militello e Lipari, che ha invitato le associazioni dei donatori a predisporre fin da subito un calendario di raccolte straordinarie per incrementare le scorte nei prossimi mesi.

L’iniziativa punta a sostenere l’attività dei servizi trasfusionali in un periodo che, tradizionalmente, presenta particolari difficoltà. Durante l’estate, infatti, si registra generalmente un aumento del fabbisogno di sangue e di emocomponenti, accompagnato da una diminuzione delle donazioni, con possibili ripercussioni sull’organizzazione delle attività sanitarie.

Secondo Crisà, il coinvolgimento dei donatori periodici attraverso una più intensa attività di chiamata rappresenta uno strumento essenziale per garantire continuità alle raccolte. “Ogni unità raccolta rappresenta una concreta possibilità di cura e può fare la differenza per molti pazienti. Solo attraverso uno sforzo condiviso e una programmazione tempestiva sarà possibile affrontare efficacemente i mesi estivi e mantenere adeguati livelli di scorta per l’intero territorio provinciale”, ha dichiarato.

Il direttore dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale provinciali ha inoltre evidenziato come l’incremento dei consumi registrato nelle ultime settimane stia contribuendo a ridurre le disponibilità presenti nei centri di raccolta. “L’avvicinarsi della stagione estiva, unitamente all’incremento già registrato dei consumi di sangue e di emocomponenti, sta determinando una crescente criticità nelle scorte disponibili”, ha affermato.

L’appello ha già trovato una prima risposta concreta: nel fine settimana dedicato alla Giornata mondiale del donatore di sangue, il Simt di Patti ha ricevuto 145 unità di sangue raccolte grazie alle iniziative organizzate sul territorio.

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