Controlli velocità sulle autostrade in funzione fino al 10 novembre

La Polizia Stradale di Messina ha divulgato le tratte autostradali dove, dal 4 al 10 novembre 2024, saranno attivi i controlli di velocità, con l’obiettivo di promuovere una guida più responsabile e ridurre l’incidenza di incidenti. L’attività di sorveglianza si concentra sulle autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, particolarmente soggette a sinistri, al fine di garantire il rispetto dei limiti di velocità e rafforzare la sicurezza stradale.

Il calendario della settimana prevede controlli sulla A20 e sulla A18 nelle giornate del 4, 5, 6, 7, 8 e 10 novembre 2024, senza distinzione tra le direzioni di marcia, assicurando così una copertura costante su entrambe le direttrici. La Polizia Stradale ricorda che, nelle giornate di maltempo, è necessario ridurre ulteriormente la velocità per adeguarsi alle condizioni di sicurezza: il limite massimo consentito è di 130 chilometri orari in condizioni di tempo stabile, mentre cala a 110 chilometri orari in caso di pioggia sulle autostrade. Per quanto riguarda le strade extraurbane principali, la velocità consentita passa da 110 a 90 chilometri orari in caso di condizioni meteo sfavorevoli.

Secondo la Polizia Stradale, il monitoraggio continuo attraverso i rilevatori di velocità mira a incentivare l’adozione di comportamenti responsabili da parte degli automobilisti, affinché si possa contribuire alla prevenzione di incidenti gravi. I dispositivi di controllo, in funzione per tutta la settimana, puntano a garantire che gli automobilisti si mantengano entro i limiti imposti, soprattutto nei tratti con maggiore incidenza di incidenti, preservando così la sicurezza degli utenti.

