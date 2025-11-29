Controllo del territorio, 24 arrivi nei Comandi del Messinese

Sono entrati in servizio i ventiquattro nuovi militari assegnati ai diversi Reparti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina, con l’obiettivo di rafforzare le attività di controllo nelle aree urbane e nei territori più periferici. Il contingente è composto da tre Marescialli e ventuno Carabinieri, tra cui otto alla loro prima destinazione dopo aver concluso il percorso formativo di base. I nuovi innesti andranno a supportare le Stazioni impegnate nella vigilanza di una provincia estesa e caratterizzata da realtà operative eterogenee.

Le assegnazioni riguardano zone del capoluogo con maggiore richiesta di intervento, come il quartiere Giostra, e diversi centri collocati in aree più distanti, tra cui Cesarò, Mistretta, Capizzi, Furnari, Caronia, Barcellona Pozzo di Gotto e Capo d’Orlando. In questi comuni la presenza dell’Arma continua a rappresentare un presidio essenziale per l’attività preventiva e per il rapporto diretto con la popolazione.

Nel corso della mattinata, i militari sono stati accolti dal Comandante Provinciale, colonnello Lucio Arcidiacono, che ha illustrato le caratteristiche operative delle zone di impiego. Il Comandante ha richiamato l’attenzione sull’importanza del confronto con i cittadini, definendolo “un elemento imprescindibile per consolidare il rapporto di fiducia con l’Arma”.

L’arrivo del nuovo personale è il risultato di una programmazione che tiene conto delle esigenze dei singoli Reparti e dell’evoluzione degli scenari operativi, con l’obiettivo di garantire un dispositivo di controllo sempre più aderente alle necessità del territorio e orientato alla prevenzione delle condotte illecite.

[SINTESI]

Ventiquattro nuovi Carabinieri sono stati assegnati ai Reparti della provincia di Messina per potenziare il controllo del territorio, con destinazioni che includono aree urbane e centri periferici. Accolti dal colonnello Arcidiacono, opereranno in contesti a elevata richiesta operativa.

