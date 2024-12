Aggressione alla Cisl, solidarietà alla sindacalista dai dirigenti Asp

Giovanna Bicchieri, segretaria generale della Cisl Funzione Pubblica, è stata vittima di un’aggressione al termine di una riunione della delegazione trattante nei locali dell’Asp di Messina. L’episodio, definito “esecrabile”, si è verificato dopo lo scioglimento dell’incontro, in assenza di rappresentanti della Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale.

In una dichiarazione ufficiale, il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha precisato che l’aggressione si sarebbe consumata successivamente alla conclusione della riunione tenutasi nella sala apposita. “I fatti riportati sarebbero quindi avvenuti dopo la riunione quando nessuno della Direzione Strategica dell’Asp era presente”, ha affermato Cuccì.

La Direzione ha espresso ferma condanna per l’accaduto e solidarietà alla dirigente sindacale. “Siamo profondamente dispiaciuti per la dirigente della Cisl, alla quale va tutta la nostra solidarietà”, ha aggiunto. In attesa delle conclusioni delle indagini da parte delle Forze dell’Ordine, l’Asp ha annunciato l’intenzione di adottare provvedimenti severi contro i responsabili.

L’Azienda Sanitaria ha anche ribadito il proprio impegno per garantire che le riunioni sindacali si svolgano in un contesto di dialogo e rispetto reciproco, auspicando un clima favorevole alla collaborazione tra le parti. “Ribadiamo che questa Direzione biasima ogni forma di violenza fisica, verbale o morale e desidera sempre che le riunioni sindacali si svolgano in un ottimo clima facilitando il dialogo e la collaborazione”, ha dichiarato la Direzione Strategica.

La vicenda ha suscitato ampia indignazione, e l’attenzione è ora rivolta agli sviluppi delle indagini per identificare e perseguire gli autori dell’aggressione.

