A San Cristoforo, multe per attività abusive e Codice della strada

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un ampio controllo integrato nel quartiere “San Cristoforo”, mirato a monitorare sia le attività commerciali che la corretta applicazione delle normative relative al Codice della strada. L’operazione è stata organizzata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “San Cristoforo” e ha visto la partecipazione del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia orientale”, che ha garantito il supporto necessario per la sicurezza durante le operazioni, insieme agli agenti del settore “Annona” della Polizia Locale.

Il primo intervento ha riguardato il controllo di undici attività commerciali situate in via Plebiscito, con l’obiettivo di verificare la regolarità delle licenze e contrastare l’abusivismo. Durante questa fase, sono stati riscontrati numerosi casi di irregolarità. In particolare, sono emerse mancanze di autorizzazioni amministrative, occupazioni abusive di suolo pubblico e l’installazione di tende senza permessi adeguati. Inoltre, alcune attività non esponevano i documenti obbligatori per legge. Le sanzioni complessive per queste violazioni sono ammontate a 2000 euro.

Successivamente, è stato intensificato il controllo dinamico e fisso delle principali vie del quartiere. In totale, sono state identificate 95 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, e sono stati esaminati 22 veicoli. Numerose infrazioni al Codice della strada sono state rilevate, tra cui la mancanza di copertura assicurativa, l’assenza di revisione dei mezzi e la carenza di documenti di circolazione. Complessivamente, sono state emesse multe per un totale di 2200 euro. I controlli sui soggetti con misure restrittive della libertà non hanno evidenziato particolari problematiche.

SINTESI

Controlli integrati nel quartiere “San Cristoforo” da parte della Polizia di Stato hanno portato a multe per violazioni commerciali e al Codice della strada, con sanzioni totali di 4200 euro.

Titoli

Polizia controlla attività commerciali e strade di San Cristoforo

Sanzioni per violazioni commerciali e al Codice strada

Controllo integrato nel quartiere San Cristoforo

Polizia locale multa per occupazioni abusive e infrazioni

Verifica licenze commerciali e rispetto norme stradali

2200 euro di multe per infrazioni alla guida

Verifiche nei panifici e bar, multe per abusi

Settore Annona partecipa al controllo di San Cristoforo

Polizia identifica 95 persone e sanziona veicoli

👁 Articolo letto 207 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.