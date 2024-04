Tragico epilogo, non ce l’ha fatta il giovane Francesco Caruso

Nel tragico scontro avvenuto a Taormina, il giovane Francesco Caruso, 22 anni, ha perso la vita. Il ragazzo, impiegato presso l’Atlantis Bay, stava dirigendosi verso l’hotel sabato pomeriggio quando è avvenuto l’impatto frontale con un veicolo proveniente dalla direzione opposta, nella frazione Spisone.

Il giovane è stato ricoverato in coma presso l’ospedale “San Vincenzo”, dove purtroppo è stato accertato il decesso in seguito alla morte cerebrale. Nonostante gli sforzi del personale medico, Caruso non ha reagito agli stimoli, manifestando segni di danno cerebrale irreparabile. Il suo cuore ha smesso di battere stanotte all’ospedale “San Vincenzo”, dove era ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione, e in nottata si è concluso l’accertamento della morte cerebrale avviato dai medici vista l’assenza di risposta agli stimoli, lo stato di incoscienza e i segni di un danno cerebrale serio e irreparabile.

Nonostante la tragedia, la famiglia ha compiuto un gesto di grande generosità accettando di donare gli organi di Francesco, un atto che permetterà di salvare altre vite. Le procedure per l’espianto sono state avviate dall’equipe del Centro regionale trapianti, coordinata dal dottor Giuseppe Bova.

Francesco Caruso lascia un vuoto incolmabile nella comunità. Le circostanze dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte della Polizia Locale di Taormina.

