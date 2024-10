Tradizione e sapori locali alla Sagra della Castagna a Montagnareale

di Maria Cristina Miragliotta – La tradizionale “Sagra della Castagna” a Montagnareale torna per la sua 48esima edizione, confermandosi come un evento di rilievo che celebra la cultura e le tradizioni locali. Oggi, 27 ottobre 2024, il paese accoglie appassionati e curiosi per una giornata dedicata interamente alle castagne e ai sapori tipici della stagione autunnale. L’organizzazione ha predisposto un programma ricco di attività che rispetta le aspettative del pubblico e mira a offrire un’esperienza immersiva nelle tradizioni locali.

La manifestazione, che si svolge annualmente a Montagnareale, è ormai un appuntamento consolidato e conosciuto non solo dagli abitanti del paese, ma anche dai numerosi visitatori che giungono dai comuni vicini. Il programma della giornata prevede momenti dedicati all’assaggio di prodotti tipici a base di castagna, uno dei frutti simbolo del territorio montano, e a numerose attività collaterali che coinvolgono tutti i partecipanti, grandi e piccoli.

La cura dei dettagli è uno degli aspetti più apprezzati dell’evento, che non si limita a proporre degustazioni, ma si impegna a ricreare un’atmosfera che valorizza il contesto storico e naturalistico della zona. Gli stand gastronomici allestiti per l’occasione offrono specialità a base di castagne, dolci e salate, che rappresentano la varietà e la ricchezza della tradizione culinaria locale. La “Sagra della Castagna” è quindi molto più di una semplice sagra: è un momento di aggregazione, un’occasione per riscoprire il valore della condivisione e del patrimonio culturale locale.

L’evento conferma Montagnareale come meta privilegiata per chi desidera trascorrere un pomeriggio all’insegna dei sapori autunnali e dell’autenticità, in un contesto in cui la cultura e le tradizioni del territorio trovano un’espressione condivisa e apprezzata.

