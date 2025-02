Giornata internazionale del gatto, omaggio al fascino dei felini

di Maria Cristina Miragliotta – La Giornata internazionale del gatto si celebra ogni anno il 17 febbraio in Italia e in diversi Paesi del mondo. Questa ricorrenza nasce per onorare i gatti, animali domestici da sempre apprezzati per la loro indipendenza, eleganza e capacità di instaurare un forte legame con l’uomo.

La data è stata scelta nel 1990 su iniziativa della giornalista Claudia Angeletti, che propose un sondaggio tra i lettori della rivista Tuttogatto. Febbraio, mese del segno zodiacale dell’Acquario, è tradizionalmente associato alla libertà e all’anticonformismo, caratteristiche tipiche dei felini.

Nel corso del tempo, i gatti hanno assunto un ruolo centrale in molte culture, dalla venerazione nell’Antico Egitto alla presenza nella letteratura e nell’arte contemporanea. Oltre al loro valore simbolico, diversi studi scientifici confermano i benefici della loro compagnia sulla salute umana, riducendo lo stress e favorendo il benessere psicologico.

In occasione di questa giornata, associazioni animaliste e rifugi organizzano eventi dedicati all’adozione e alla sensibilizzazione sul rispetto degli animali. Sono molte le iniziative promosse per contrastare l’abbandono e favorire la tutela dei gatti randagi. Chi possiede un gatto può celebrare dedicandogli attenzioni speciali, regalandogli giochi o cibi prelibati.

La Giornata internazionale del gatto rappresenta un’opportunità per riconoscere l’importanza di questi animali nella vita quotidiana e per promuovere una cultura di rispetto e cura nei loro confronti.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁