Capo d’Orlando, anziana disabile bloccata in casa da dieci mesi

Da quasi un anno vive confinata nella propria abitazione, impossibilitata a uscire autonomamente a causa dell’assenza di un ascensore funzionante. È la situazione di Patrizia Castigliola, 81 anni, residente a Capo d’Orlando, invalida al 100% e con alle spalle un percorso legato a una patologia oncologica.

La donna aveva trascorso gran parte della sua vita a Montreal, in Canada. Dopo aver visto immagini e filmati della cittadina tirrenica condivisi dalla figlia, aveva deciso di trasferirsi definitivamente in Sicilia. Per realizzare il progetto aveva venduto i propri beni e investito i risparmi accumulati negli anni nell’acquisto di un appartamento situato al secondo piano di una palazzina di recente costruzione, affacciata sul mare e sulle isole Eolie.

Tra gli elementi considerati essenziali per la scelta dell’immobile vi era la presenza di un ascensore, indispensabile per le sue condizioni di salute. Al momento del trasferimento, avvenuto nell’agosto dello scorso anno, la scoperta che l’impianto non era operativo. A distanza di dieci mesi la situazione non è cambiata: la struttura è stata realizzata e le porte sono installate, ma il sistema continua a non essere attivato.

All’interno dell’abitazione la pensionata riesce a muoversi senza particolari difficoltà, ma non è in grado di affrontare le scale. Per lasciare l’appartamento deve quindi fare affidamento sull’assistenza della Protezione civile, che interviene quando possibile. Un supporto che, tuttavia, non può essere garantito quotidianamente.

Le limitazioni hanno avuto ripercussioni anche sul percorso sanitario della donna, costretta a rinunciare o rinviare visite specialistiche, sedute di fisioterapia e trattamenti di ozonoterapia. Dopo mesi senza una soluzione definitiva, l’anziana affida ora le proprie speranze a un possibile intervento della Prefettura.

👁 Articolo letto 600 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.