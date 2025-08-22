Successo per il Festival Lirico a Taormina: cinque serate sold out

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra, sotto la direzione artistica di Francesco Costa e promosso dal Coro Lirico Siciliano, ha fatto tappa al Teatro Antico di Taormina con cinque appuntamenti che hanno registrato il tutto esaurito, attirando circa 20.000 spettatori. La manifestazione, che prevede oltre quaranta date complessive, si concluderà il 20 settembre.

L’apertura a Taormina è avvenuta il 29 luglio con l’Aida di Giuseppe Verdi, già rappresentata a Siracusa e Tindari. Il 31 luglio ha avuto luogo il tributo al compositore Hans Zimmer, con un repertorio tratto da celebri colonne sonore cinematografiche. Il 2 agosto è stato dedicato a Ennio Morricone, a cinque anni dalla scomparsa, con l’Orchestra e il Coro del festival, affiancati dal soprano Maria Francesca Mazzara e dal tenore Lorenzo Licitra, con arrangiamenti firmati da Corrado Neri.

Il 18 agosto è stata proposta la cantata scenica Carmina Burana di Carl Orff, per la prima volta in Sicilia in questa forma, diretta da Giovanni Ferrauto, con la regia di Salvo Dolce e coreografie a cura della compagnia Joculares. Il 20 agosto, infine, è andato in scena l’accostamento tra Cavalleria rusticana di Mascagni e il Bolero di Ravel, con coreografie del corpo di ballo flamenco guidato da Isabel Ponce Rodriguez e direzione dell’Orchestra del Teatro “Cilea” di Reggio Calabria affidata a Alfredo Salvatore Stillo.

L’intero progetto ha avuto un forte impatto in termini di pubblico e ricadute economiche sul territorio. Da segnalare anche l’iniziativa inclusiva con la traduzione in Lingua dei Segni Italiana, realizzata in collaborazione con l’Associazione “Sicilia, Turismo per Tutti”.

