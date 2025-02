Controlli e sanzioni sull’uso del cellulare alla guida, 13 patenti ritirate

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli per contrastare l’utilizzo del cellulare alla guida, una delle principali cause di incidenti stradali con conseguenze anche gravi. Gli agenti della squadra volanti e moto-volanti della Questura di Catania hanno effettuato un’operazione mirata che ha portato all’individuazione di tredici conducenti sorpresi con il telefono in mano mentre erano al volante.

Nei confronti dei trasgressori sono state elevate sanzioni per un totale di tremila euro. La normativa attuale prevede il ritiro immediato della patente, con una sospensione minima di quindici giorni, oltre a una multa di almeno 250 euro. L’Ufficio Territoriale del Governo esaminerà le singole posizioni per applicare eventuali ulteriori provvedimenti, tenendo conto del numero di punti rimasti sulla patente.

Uno dei tredici automobilisti fermati è risultato privo di punti sulla patente, situazione che potrebbe comportare la revoca definitiva del titolo di guida. Gli altri sanzionati potranno riottenere il documento solo dopo il termine della sospensione prevista.

Nel corso dei controlli, gli agenti hanno riscontrato ulteriori dieci violazioni, tra cui la mancata copertura assicurativa, la guida senza casco e la revisione scaduta. In alcune vetture sono stati trovati bambini senza adeguati dispositivi di sicurezza, una circostanza che ha reso necessario intervenire per garantire la loro protezione.

Le operazioni della Polizia di Stato continueranno nei prossimi giorni con ulteriori verifiche sul rispetto delle norme del Codice della Strada, al fine di garantire la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁