Uil-Fpl Messina, focus sul malessere dei lavoratori

Il tema del malessere dei lavoratori nella Sanità, negli Enti locali e nel Terzo settore è stato al centro di un evento formativo promosso dalla Uil-Fpl di Messina, che ha registrato una partecipazione significativa. L’iniziativa si è svolta nella Sala Borsa della Camera di Commercio e ha coinvolto operatori dei diversi comparti interessati, chiamati a confrontarsi su una problematica con ricadute dirette sulle condizioni di salute e sull’organizzazione del lavoro.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali della rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, del direttore generale dell’Asp di Messina, Giuseppe Cuccì, del direttore amministrativo Giancarlo Niutta, del direttore generale dell’IRCCS Neurolesi, Maurizio Lanza, del direttore sanitario Marcello Nucifora e del direttore amministrativo Felicita Crupi. La relazione introduttiva è stata affidata al segretario generale della Uil-Fpl Messina, Livio Andronico, che ha evidenziato come “il malessere dei lavoratori, soprattutto in ambito sanitario, sia ormai diffuso”, individuandone le cause nella persistente carenza di personale e nello stress psico-fisico conseguente, oltre che in fattori esterni legati alle aggressioni subite dagli operatori.

Il segretario regionale della Uil-Fpl, Corrado Lamanna, ha richiamato l’attenzione sull’aumento dei casi di crisi di panico tra i lavoratori sottoposti a carichi elevati. Gli interventi degli specialisti hanno approfondito il tema sotto diversi profili. La direttrice dell’UOC di Medicina del Lavoro del Policlinico Universitario, Concettina Fenga, ha proposto un cambio di prospettiva, affermando che “più che di malessere dovremmo parlare di benessere lavorativo”, legato ai determinanti della salute su cui le amministrazioni possono intervenire investendo sul personale.

Sono intervenuti anche Nina Santisi, direttrice dell’UOC del Servizio di Psicologia dell’Asp di Messina, e, in chiusura, Paolo Todaro, responsabile dell’area medica della Uil-Fpl Messina, preceduto dall’intervento di Rosa Maria Recupero. Saluti istituzionali sono stati portati inoltre da Salvatore Rotondo, Giuseppe Morabito e Pippo Gemellaro.

