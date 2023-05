Meteo in Sicilia, caldo e sole fino al 7 maggio, poi nuvole e piogge

La Sicilia si prepara a godere di una bella giornata di sole, grazie all’arrivo di un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile e soleggiato. Solo in serata potrebbero verificarsi qualche addensamento nuvoloso, ma nulla che possa rovinare la bella giornata in arrivo.

In particolare, sul litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno deboli e in rotazione da meridionali a orientali, mentre il mare sarà quasi calmo o poco mosso.

Il consolidamento del campo di alta pressione porterà anche un sensibile aumento delle temperature, che si attesteranno diffusamente tra 24 e 27°C in pianura, nel periodo compreso tra il 5 e il 7 maggio.

Tuttavia, a partire dal 8 maggio, l’anticiclone cederà repentinamente sotto la spinta di un cavo d’onda di matrice nord-atlantica, portando nuove perturbazioni. Si prevede un nuovo incremento della copertura nuvolosa e piogge a partire dalla Sicilia occidentale e dai settori tirrenici di Calabria e Campania.

In ogni caso, la Regione siciliana potrà godere di una breve pausa dal maltempo e di una bella giornata di sole, prima dell’arrivo di nuove perturbazioni.

