📽 Gioiosa Marea, conclusi i lavori di messa in sicurezza di Capo Skino

di Maria Cristina Miragliotta – È stata inaugurata a Gioiosa Marea l’opera di consolidamento e messa in sicurezza dell’area di Capo Skino, intervento realizzato lungo un tratto della strada statale caratterizzato da un elevato rischio idrogeologico. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale, dei tecnici coinvolti nella progettazione e direzione dei lavori e dei rappresentanti dell’impresa esecutrice.

Il sindaco Giusi La Galia ha evidenziato il significato dell’intervento, sottolineando come l’opera rappresenti la restituzione alla collettività di un’area particolarmente esposta a criticità. «Oggi inauguriamo non soltanto un’opera, ma restituiamo sicurezza a un tratto di territorio che per lungo tempo è stato interessato da problematiche legate al rischio idrogeologico». Il primo cittadino ha ricordato che i lavori hanno interessato sia il versante a monte sia quello a valle della strada statale, con opere di consolidamento del costone e di protezione della scogliera. Gli interventi, ha aggiunto, migliorano la sicurezza dell’area, valorizzano il tratto costiero e favoriscono le attività economiche e turistiche presenti, pur evidenziando che ulteriori opere risultano già programmate.

L’ingegnere Sergio Tumminello ha spiegato che il progetto ha riguardato la stabilizzazione di un costone roccioso sovrastante una struttura alberghiera, mentre a valle si trovano la strada statale e le spiagge. «Mettiamo in sicurezza un’intera porzione di territorio», ha dichiarato, ricordando che la viabilità costituisce anche un collegamento verso il vicino presidio ospedaliero. Tra gli interventi realizzati figurano reti paramassi, barriere di protezione e una scogliera destinata a limitare gli effetti delle mareggiate sul litorale.

L’assessore Giosuè Giardina ha definito la consegna dell’opera una fase significativa del percorso avviato dall’amministrazione comunale, inserito in una programmazione di interventi che procede compatibilmente con gli adempimenti amministrativi previsti.

Il direttore dei lavori, l’ingegnere Basilio Cardaci, ha spiegato che il cantiere ha interessato un’area particolarmente delicata, già oggetto di precedenti interventi di consolidamento. Ha precisato che le lavorazioni si sono svolte senza particolari criticità e che il Comune ha già previsto un ulteriore intervento analogo, destinato a proseguire dal termine dell’attuale scogliera fino alla zona di Baia Calavà.

Per il Consorzio Vitruvio, l’amministratore Francesco Mollica ha illustrato le opere eseguite, consistite nel consolidamento del costone mediante reti paramassi e nella realizzazione di una massicciata alla base della scarpata per la protezione del corpo stradale.

Il fondatore del Consorzio, Antonino Mollica, ha definito l’intervento conclusivo sotto il profilo della protezione prevista dal progetto, affermando che il cantiere è stato completato entro i tempi contrattuali grazie alla collaborazione tra impresa, direzione dei lavori, RUP e struttura commissariale. – Nel servizio tutti i dettagli.

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