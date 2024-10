Targa Florio – Cracco: “Una gara entusiasmante tra paesaggi siciliani”

La Targa Florio Classica 2024 ha proseguito la sua tradizione di successo, incantando pubblico e partecipanti con un percorso che ha attraversato i suggestivi paesaggi siciliani. Organizzata dall’Automobile Club d’Italia e da AC Palermo, la competizione si è svolta in due tappe intense, valorizzando l’importanza storica e culturale della gara automobilistica più antica del mondo.

Sabato 12 ottobre, oltre 230 equipaggi hanno affrontato il “Circuito delle Madonie”, conclusivo della competizione e decisivo per il Campionato Italiano Grandi Eventi. L’entusiasmo dei tifosi locali ha confermato il forte legame della Sicilia con la corsa, mentre il prestigioso “Ferrari Tribute to Targa Florio” ha portato in gara 70 modelli rari e preziosi della casa di Maranello, testimoniando l’importanza dell’evento per il mondo dell’automobilismo. Le vetture hanno percorso lo storico tracciato, toccando località come Campofelice di Roccella, Collesano, Petralia e Polizzi Generosa, scenari che hanno visto le gesta di leggende come Juan Manuel Fangio.

Tra i protagonisti della gara si è distinto l’ex pilota di Formula 1 Karl Wendlinger, che ha guidato una Mercedes Benz SL 300 “ali di gabbiano” del 1955. In gara anche la Targa Florio 2-litre, vettura vincitrice nel 1924. Le sfide più serrate hanno visto protagonisti alcuni dei migliori Top Driver della regolarità, tra cui Francesco e Giuseppe Di Pietra su Fiat 508C e Roberto Crugnola con Annalisa Mentasti.

Numerosi personaggi di spicco hanno partecipato alla competizione. Tra questi, il cuoco e celebrità televisiva Carlo Cracco ha elogiato il fascino della gara e la bellezza dei paesaggi siciliani attraversati. “Una bellissima gara”, ha commentato, sottolineando anche il prestigio gastronomico dell’isola. La sicurezza dell’evento è stata garantita dall’efficace supporto di ACI Global e degli ufficiali di gara, coordinati da Daniele Settimo. Il programma si concluderà domenica 13 ottobre con il “Trofeo Monreale”, che includerà prove di media e terminerà con la cerimonia di premiazione presso la Marina Yachting di Palermo.

