📽 Gioiosa Marea inaugura la tre giorni dedicati ai sapori della Sicilia

di Maria Cristina Miragliotta – Ha preso il via ieri, 24 luglio, a Gioiosa Marea, la tredicesima edizione di Gioiosa Gustosa, manifestazione dedicata alle eccellenze agroalimentari siciliane che proseguirà per tre giornate con degustazioni, spettacoli e iniziative culturali. L’evento riunisce produttori provenienti da tutta l’Isola e propone un percorso dedicato alle specialità enogastronomiche del territorio e della Sicilia.

Il sindaco Giusi La Galia ha definito la rassegna un appuntamento ormai consolidato, sottolineando come negli anni sia diventata un riferimento per il settore enogastronomico regionale. La prima cittadina ha ricordato anche il percorso di promozione del territorio avviato lo scorso anno, alla rappresentanza della Sicilia in Europa nell’ambito dell’enogastronomia, in collaborazione con la Regione Siciliana e con i Comuni di Galati Mamertino e Piraino. Nel suo intervento ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente dell’associazione Gioiosa Gustosa, Alessandro Gennaro, all’assessore Teodoro La Monica, agli espositori, ai volontari, al gruppo folkloristico e all’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino, evidenziando anche la presenza di Radio 105 nella serata di sabato.

Il presidente dell’associazione Gioiosa Gustosa, Alessandro Gennaro, ha evidenziato l’impegno organizzativo richiesto dalla manifestazione, annunciando la partecipazione di 40 espositori provenienti da tutta la Sicilia con produzioni che spaziano dal miele alle confetture, dalle farine alle lenticchie. Tra le novità dell’edizione figurano un programma di spettacoli distribuito nell’arco delle tre giornate, l’esibizione del gruppo “Le Siciliane Doc”, gli Elimi Folk, l’animazione di Radio 105 con il dj Comollo e, nella giornata conclusiva, la sfilata dei carretti siciliani provenienti da Messina e l’esibizione del maestro Giuseppe Mario Sidoti con l’orchestra Black White.

L’assessore al Turismo Teodoro La Monica ha sottolineato la varietà dell’offerta gastronomica, ricordando la presenza di specialità provenienti da tutte le province siciliane, tra cui panelle trapanesi, cannoli di Santa Cristina Gela, pizze fritte, involtini, panini preparati con prodotti locali a chilometro zero e numerose altre proposte tipiche della tradizione regionale.

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